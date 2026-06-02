02 июня 2026 в 06:20

Названы тревожные последствия стресса для органов дыхания

Психосоматолог Вершинина: стресс может вызвать у человека нехватку воздуха

Хронический стресс способен привести к ощущению нехватки воздуха и скованности дыхания, заявила NEWS.ru психосоматолог Елена Вершинина. По ее словам, при возникновении таких симптомов следует обратиться к врачу и пройти обследование.

Хроническое напряжение заставляет нервную систему постоянно находиться в режиме тревоги. В такие моменты меняется ритм дыхания: оно становится более поверхностным и частым. Человек может даже не замечать этого, но тело продолжает реагировать на эмоциональную перегрузку. При длительном стрессе организм буквально теряет способность полноценно расслабляться. Напрягаются мышцы шеи, плеч и грудной клетки, из-за чего дыхание становится скованным. Многие начинают ощущать невозможность «вдохнуть полной грудью», нехватку воздуха или внутреннее чувство сдавленности, — поделилась Вершинина.

По ее словам, особенно часто такие состояния возникают на фоне тревожности, эмоционального переутомления, подавленных переживаний и хронического внутреннего контроля. Психосоматолог объяснила, что организм в этот момент воспринимает происходящее как угрозу и поддерживает состояние постоянной мобилизации, даже если объективной опасности нет.

Кроме того, ощущение нехватки воздуха нередко усиливается самой тревогой. Чем больше внимания человек начинает уделять дыханию и своему состоянию, тем сильнее может становиться внутреннее напряжение. Возникает замкнутый круг. Такие проблемы требуют обязательного медицинского обследования. Психосоматика не заменяет диагностику и лечение, а помогает понять, насколько тесно эмоциональное состояние связано с реакциями организма. Забота о дыхании начинается не только с физического здоровья, но и с восстановления нервной системы, — заключила Вершинина.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова заявила, что хронический стресс способен вызвать панические атаки. По ее словам, это состояние также может привести к мышечным зажимам.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
