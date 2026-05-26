Психолог назвала риски хронического стресса

Хронический стресс может привести к паническим атакам, рассказала «Радио 1» клинический психолог Дарья Сальникова. Она отметила, что еще одним последствием могут стать мышечные зажимы.

Поэтому люди ходят на массажи, в СПА, на спорт и так далее. Мышечные зажимы точно не ведут к гладкости кожи и растяжению. Даже у неврологов есть сейчас самый популярный диагноз, когда замечаются мышечные зажимы в области челюстных суставов, — рассказала Сальникова.

Психолог подчеркнула, что такое состояние влияет на качество кожи. По ее словам, хронический стресс препятствует выработке коллагена.

Ранее врач Андрей Продеус заявил, что россияне разучились справляться со стрессом. Он отметил, что бороться с тревогой не умеют как взрослые, так и подростки.