Помощник Путина раскрыл детали визита президента в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибудет 27 мая в аэропорт Астаны, сообщил помощник российского лидера по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. По его словам, глава центральноазиатской республики лично встретит прибывающего с госвизитом президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.

Владимир Путин прибудет в столицу Казахстана во второй половине дня 27 мая, очевидно вечером. В аэропорту его будет встречать президент Казахстана, — сказал Ушаков.

Помощник российского лидера добавил, что Токаев также устроит для коллеги торжественный прием. По его словам, он пройдет, как ожидается, уже на завершающем этапе государственного визита Путина.

Ранее пресс-служба казахстанского лидера сообщала, что Токаев и Путин намеревались обсудить в Астане перспективы союзнических отношений двух стран. Отмечалось, что 28 мая с участием глав государств — членов ЕАЭС пройдет Евразийский экономический форум, а на следующий день, 29 мая, состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.