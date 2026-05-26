Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 17:51

Садоводам назвали культуры для посадки в июне

Садовод Самойлова: в июне сажают морковь, свеклу, зелень и огурцы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В июне на грядки высаживают морковь, свеклу и зелень, а также сеют огурцы для получения второго урожая, рассказала NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По словам эксперта, морковь рекомендуется сажать около 20 июня — в этом случае урожай можно будет собирать в середине или конце октября. По краю грядки можно высадить сорта свеклы с круглыми или длинными корнеплодами, добавила она.

Самое подходящее время, чтобы посадить листовую свеклу. Встречаются смесь сортов с желтыми, белыми, бордовыми черешками. Все это очень красиво смотрится, если посадить по краю грядки, — рассказала Самойлова.

Также в июне можно сажать зелень: листовой салат, кинзу, петрушку, укроп, лук-севок, продолжила она. В конце июня, отметила специалист, в горшочках высевают огурцы для второго урожая.

В июле нужно высадить их на освободившиеся грядки от созревшего чеснока или лука. Кто-то может посадить их в бочке или теплице. Они дадут прекрасный урожай в августе — сентябре, если в случае заморозков вы их накроете их нетканым материалом, — пояснила Самойлова.

По ее словам, в конце июня, когда световой день идет на убыль, в теплице обязательно нужно посеять пекинскую капусту. Если сделать это раньше, растение даст только листья, а не кочан.

Ранее член Союза садоводов России телеведущая Ольга Воронова рассказала NEWS.ru, что начинать высаживать картофель нужно, когда прогревается почва. По ее словам, ориентировочно это происходит после 10 мая.

Общество
садоводы
июнь
советы огородникам
сад
морковь
огурцы
зелень
Анна Акимова
А. Акимова
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские фанаты известного рэпера остались без ночлега в Румынии
«Проверяют»: герой РФ об объявлении опасности БПЛА под Калининградом
Сон, свет и ткань: как интерьер влияет на качество отдыха
Секретарь СНБО Украины прибыл на переговоры в Берлин
Появились подробности разговора Лукашенко и Макрона
«Есть лишние»: Медведев высмеял решение ЕС не вывозить дипломатов из Киева
Оттепели, мороз до −25 градусов и мощные снегопады: погода в Москве зимой
Юрист призвал вернуть смертную казнь для убийц аниматоров на Кубани
В День предпринимателя в ГД рассказали о важных мерах поддержки бизнеса
«Несамостоятельная риторика»: депутат о заявлении Латвии про атаку на РФ
Под зонтами и капюшонами: фото москвичей, спасающихся от дождя
«Планы расписаны на год вперед»: продюсер о жизни Калюжного после армии
В Армении «впали в панику» после заявлений Медведева и Шойгу
МИД Германии вызвал посла России после обращения Москвы
Тело подростка обнаружили в реке на Ямале
Продюсер рассказал, как Калюжный провел первый день после демобилизации
Дерево убило подростка в Пермском крае
Обращение к Зеленскому, слухи о романе с Пугачевой: как живет Розенбаум
В Госдуме предположили, что могло бы помочь наступлению ВС РФ в Донбассе
Подросток на питбайке попал под машину и погиб
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.