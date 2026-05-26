Садоводам назвали культуры для посадки в июне Садовод Самойлова: в июне сажают морковь, свеклу, зелень и огурцы

В июне на грядки высаживают морковь, свеклу и зелень, а также сеют огурцы для получения второго урожая, рассказала NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По словам эксперта, морковь рекомендуется сажать около 20 июня — в этом случае урожай можно будет собирать в середине или конце октября. По краю грядки можно высадить сорта свеклы с круглыми или длинными корнеплодами, добавила она.

Самое подходящее время, чтобы посадить листовую свеклу. Встречаются смесь сортов с желтыми, белыми, бордовыми черешками. Все это очень красиво смотрится, если посадить по краю грядки, — рассказала Самойлова.

Также в июне можно сажать зелень: листовой салат, кинзу, петрушку, укроп, лук-севок, продолжила она. В конце июня, отметила специалист, в горшочках высевают огурцы для второго урожая.

В июле нужно высадить их на освободившиеся грядки от созревшего чеснока или лука. Кто-то может посадить их в бочке или теплице. Они дадут прекрасный урожай в августе — сентябре, если в случае заморозков вы их накроете их нетканым материалом, — пояснила Самойлова.

По ее словам, в конце июня, когда световой день идет на убыль, в теплице обязательно нужно посеять пекинскую капусту. Если сделать это раньше, растение даст только листья, а не кочан.

Ранее член Союза садоводов России телеведущая Ольга Воронова рассказала NEWS.ru, что начинать высаживать картофель нужно, когда прогревается почва. По ее словам, ориентировочно это происходит после 10 мая.