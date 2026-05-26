Секретарь СНБО Украины прибыл на переговоры в Берлин Умеров встретился с советником канцлера ФРГ в Берлине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров прибыл в Берлин для проведения переговоров, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на его пресс-секретаря. В германской столице украинский чиновник уже провел встречу с советником канцлера ФРГ по внешнеполитическим вопросам Гюнтером Зауттером.

Как уточняет издание, в ходе переговоров стороны затронули ряд ключевых тем, касающихся двусторонних отношений. Основное внимание было уделено вопросам безопасности, оборонному сотрудничеству и перспективам переговорного процесса.

Отдельно собеседники обсудили так называемую Drone Deal — соглашение между Украиной и Германией в сфере производства и поставок беспилотных летательных аппаратов. Детали достигнутых договоренностей пока не раскрываются.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об окончании активной фазы боевых действий к ноябрю являются обманом. По его мнению, даже украинские парламентарии оказались удивлены, услышав такой прогноз от главы государства.