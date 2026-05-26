Российские фанаты известного рэпера остались без ночлега в Румынии

Больше 60 российских фанатов рэпера Макса Коржа остались без ночлега в Румынии, когда приехали на концерт белорусского артиста в Бухарест, сообщил Telegram-канал Mash. Пострадавшие рассказали, что бронировали квартиры заранее через популярные букинговые сервисы, но их «кинули».

Отмечается, что хозяева изначально выходили на связь, но за 2–3 дня до заселения внезапно отменяли бронь, ссылаясь на «технические ошибки» или «несоответствие календаря». Позже люди выяснили, что их обманули: часть квартир почти сразу вновь появлялась в системе, но уже по цене в 1,5–2 раза выше первоначальной. Назад свои деньги за бронирование получили не все.

Ранее мошенники стали публиковать фейковые объявления о сдаче жилья. Как заявил сенатор Айрат Гибатдинов, дальше злоумышленники присылают ссылку на фишинговый сайт, который имитирует популярный сервис бронирования.

До этого сообщалось, что за первые два месяца 2026 года число случаев мошенничества при аренде жилья выросло на 26% по сравнению с прошлым годом. Эксперты сообщают, что до 11% новых предложений в городах могут быть мошенническими, а в туристических районах этот показатель достигает 15%.