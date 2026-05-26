Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 18:38

Российские фанаты известного рэпера остались без ночлега в Румынии

Арендодатели обманули десятки россиян, приехавших на концерт Коржа в Румынию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Больше 60 российских фанатов рэпера Макса Коржа остались без ночлега в Румынии, когда приехали на концерт белорусского артиста в Бухарест, сообщил Telegram-канал Mash. Пострадавшие рассказали, что бронировали квартиры заранее через популярные букинговые сервисы, но их «кинули».

Отмечается, что хозяева изначально выходили на связь, но за 2–3 дня до заселения внезапно отменяли бронь, ссылаясь на «технические ошибки» или «несоответствие календаря». Позже люди выяснили, что их обманули: часть квартир почти сразу вновь появлялась в системе, но уже по цене в 1,5–2 раза выше первоначальной. Назад свои деньги за бронирование получили не все.

Ранее мошенники стали публиковать фейковые объявления о сдаче жилья. Как заявил сенатор Айрат Гибатдинов, дальше злоумышленники присылают ссылку на фишинговый сайт, который имитирует популярный сервис бронирования.

До этого сообщалось, что за первые два месяца 2026 года число случаев мошенничества при аренде жилья выросло на 26% по сравнению с прошлым годом. Эксперты сообщают, что до 11% новых предложений в городах могут быть мошенническими, а в туристических районах этот показатель достигает 15%.

Шоу-бизнес
Европа
Румыния
Бухарест
Макс Корж
концерты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии назвали главную цель Европы в переговорах с Россией
Частный дом частично обрушился из-за пожара в Липецке
Росавиация ввела особый режим полетов в Московской воздушной зоне
Зеленский, видео в чулках, слухи о замужестве: как живет актриса Ходченкова
Литва «покушается» на Калининград, Нетаньяху в больнице: что будет дальше
«Слезы застилают глаза»: что нового известно об убийстве аниматоров на Кубани
«Въезд заказан»: Володин раскрыл, что ждет Чубайса
В России продлят «гаражную амнистию»
Раскрыто, как Галицкий сбежал из России
Глава МИД Азербайджана прибудет с визитом в Москву
Британский рэпер подвел россиянку под эшафот
Небензя выступил на дебатах в Совбезе ООН с тревожным заявлением
В Греции обвинили Турцию в нарушении воздушного пространства
Антиправительственное шествие охватило соседнюю России страну
Спокойный интерьер: почему сегодня это новая роскошь
«Терпение закончилось»: в ГД поставили точку в ударах ВС России по Киеву
Армения и США займутся изучением и поставкой полупроводников
Работа с детьми, похудение на 20 кг, мнение об СВО: как живет Максим Аверин
США помогут Армении организовать охрану собственной границы
«Вовочки больше нет»: виновник ДТП свалил всю вину на 17-летнего сына?
Дальше
Самое популярное
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.