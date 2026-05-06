06 мая 2026 в 10:07

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с бронированием жилья

Мошенники стали публиковать фейковые объявления о сдаче жилья, сообщил ТАСС сенатор Айрат Гибатдинов. По его словам, дальше злоумышленники присылают ссылку на фишинговый сайт, который имитирует популярный сервис бронирования.

Схема выглядит так: человек <...> находит подходящий вариант и звонит по указанному номеру. А там ему предлагают пройти в мессенджер, где якобы собственник жилья заявляет, что сам находится не в стране, <...> поэтому весь процесс — <...> заключение договора, оплата — будет проходить якобы через «Островок», а сервис уже сам переведет деньги арендодателю, — отметил Гибатдинов.

Сенатор посоветовал не переходить по сомнительным ссылкам и пользоваться официальными приложениями сервисов бронирования. При малейших сомнениях необходимо обратиться к представителям ресурса, чтобы убедиться, что операция не поддельная.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что злоумышленники похищают данные пользователей, отправляя им ссылки на якобы старые объявления на онлайн-платформах. По его словам, схема может обернуться привлечением подставных представителей госорганов.

