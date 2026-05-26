26 мая 2026 в 15:37

«Ошибка»: в ГД предупредили Армению о последствиях антироссийского курса

Толстой: отказ Армении от связей с Россией является серьезной ошибкой

Отказ Армении от дружественных связей с Россией является серьезной ошибкой, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой на круглом столе на тему «Армения без России и Россия без Армении: причины, результаты и последствия». По его словам, преимущества членства в ЕАЭС, которые использовало нынешнее руководство республики во внутренней политике, могут легко исчезнуть, передает корреспондент NEWS.ru.

Отказ от дружественных связей со стороны нынешнего политического руководства Армении мне представляется серьезной ошибкой. <...> Те преимущества, которыми пользовалась Армения, преимущества, которые использовало, в том числе и во внутренней политике, нынешнее руководство Армении, связанное с членством в ЕАЭС, оно может очень легко исчезнуть, — сказал он.

Вице-спикер также предупредил, что антироссийские заявления и недружественные акты Еревана ставят под сомнение пребывание граждан Армении по упрощенным правилам в РФ. Помимо этого он указал и на работу армянского бизнеса в России, который также может столкнуться с трудностями.

У нас в России Большая армянская диаспора. Я как депутат Государственной думы был избран из одномандатного округа, где большой процент избирателей — это выходцы из Армении. Могу сказать, что их пребывание в Российской Федерации, их работа в Российской Федерации, вообще работа бизнеса из Армении в Российской Федерации такими заявлениями антироссийскими и подобными недружественными актами ставится под сомнение, — констатировал Толстой.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что из-за опасного политического курса премьер-министра Армении Никола Пашиняна народ республики потеряет доступ к рынкам России и всего ЕАЭС. Армянский лидер, по оценке политика, полностью заблудился в ориентирах и ведет страну по пути, несущему колоссальные риски.

