Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 16:07

Депутатов заставят сдавать телефоны

Депутаты Госдумы будут сдавать телефоны при входе в зал пленарных заседаний

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутаты Госдумы будут сдавать мобильные телефоны при входе в зал пленарных заседаний, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Поводом для введения меры стала ситуация с депутатом от партии «Справедливая Россия — За правду» Еленой Драпеко, которая разговаривала по телефону во время выступления руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева, передают «Ведомости».

Ранее аналогичные ограничения уже вводились в Госдуме. В 2017 году депутатам запрещали проносить в зал мобильные телефоны и средства звукозаписи на заседания с участием директора ФСБ Александра Бортникова.

На закрытой части пленарного заседания Володин заявил, что Государственная дума должна принять в среду, 27 мая, обращение к зарубежным парламентам из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР. Он сообщил парламентариям, что им следует выработать предложения к обращению. Впоследствии они будут согласованы с Министерством иностранных дел России.

Власть
Вячеслав Володин
мобильные телефоны
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не просто на словах»: Захарова одним замечанием пристыдила Армению
Политолог объяснил, почему Европа начала искать пути для диалога с Россией
Помощник Путина раскрыл детали визита президента в Казахстан
В делегацию РФ на визит Путина в Казахстан вошли более 30 человек
Захарова раскрыла, за счет каких преступлений живут страны Запада
Садоводам дали совет по защите урожая от июньских заморозков
Стало известно о связях экс-судьи Хахалевой с криминальным авторитетом
Листья блестят, а корни крепнут: простой аптечный раствор заменяет дорогой уход
Стакан газировки лью прямо в фарш — через 2 часа сочная плескавица готова: нежнее и ароматнее обычных котлет
Успехи ВС РФ под Сумами и оборона Одессы: новости СВО к вечеру 26 мая
Медведев указал на двойные стандарты Израиля и Украины
Риелтор рассказала, что изменится в покупке квартир с 1 июля
Рябков фразой о «свободе рук» пристыдил США в период постДСНВ
Мишустин обсудил с Асадовым сотрудничество России и Азербайджана
Садоводам назвали сроки высадки томатов в открытый грунт
«Время шло на секунды»: фельдшер рассказала о спасении студента в ЛНР
Шойгу назвал сумму, потраченную Западом на поддержку Украины с 2022 года
Схватил за шею: в центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка
Психолог рассказала о видах стресса
Садовод раскрыла секреты посадки и лучший сорт картофеля
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.