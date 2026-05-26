Депутатов заставят сдавать телефоны

Депутаты Госдумы будут сдавать мобильные телефоны при входе в зал пленарных заседаний, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Поводом для введения меры стала ситуация с депутатом от партии «Справедливая Россия — За правду» Еленой Драпеко, которая разговаривала по телефону во время выступления руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева, передают «Ведомости».

Ранее аналогичные ограничения уже вводились в Госдуме. В 2017 году депутатам запрещали проносить в зал мобильные телефоны и средства звукозаписи на заседания с участием директора ФСБ Александра Бортникова.