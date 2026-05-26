Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 16:37

Садоводам посоветовали срочно обработать огороды от вредителей в июне

Садовод Воронова: в июне огороды россиян атакуют тля, мухи и гусеницы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Июнь — месяц наибольшей активности вредителей на огородах и в садах, поэтому дачникам стоит провести профилактическую обработку растений инсектицидами до появления урожая, сообщила NEWS.ru член Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова. По ее словам, грядки атакуют тля, морковная и луковая мухи, долгоносик, гусеницы и капустная делянка.

Пока нет урожая, нужно разводить инсектициды (средства для борьбы с вредителями. — NEWS.ru) и обрабатывать ими посадки. Желательно делать это для профилактики, пока еще ничего не выросло. Тогда вообще вредители могут не появиться, — отметила Воронова.

Специалист также напомнила, что в июне необходимо обрабатывать опрыскивателем с инсектицидами плодовые деревья в саду. При этом она добавила, что насекомых становится меньше в июле—августе.

Уже проснулись муравьи, они натащили тли, появился долгоносик и гусеницы — надо срочно это разбивать, иначе потом паутина будет, — пояснила Воронова.

Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов заявил, что в мае дачные дела стоит начать с рыхления почвы. Специалист обратил внимание, что это поможет уничтожить сорняки, насытит почву кислородом и не даст испариться влаге. Он посоветовал ограничиться поверхностным рыхлением тяпкой или граблями.

Общество
садоводы
вредители
сады
огороды
насекомые
Анна Акимова
А. Акимова
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Помощник Путина раскрыл детали визита президента в Казахстан
В делегацию РФ на визит Путина в Казахстан вошли более 30 человек
Захарова раскрыла, за счет каких преступлений живут страны Запада
Садоводам дали совет по защите урожая от июньских заморозков
Стало известно о связях экс-судьи Хахалевой с криминальным авторитетом
Листья блестят, а корни крепнут: простой аптечный раствор заменяет дорогой уход
Стакан газировки лью прямо в фарш — через 2 часа сочная плескавица готова: нежнее и ароматнее обычных котлет
Успехи ВС РФ под Сумами и оборона Одессы: новости СВО к вечеру 26 мая
Медведев указал на двойные стандарты Израиля и Украины
Риелтор рассказала, что изменится в покупке квартир с 1 июля
Рябков фразой о «свободе рук» пристыдил США в период постДСНВ
Мишустин обсудил с Асадовым сотрудничество России и Азербайджана
Садоводам назвали сроки высадки томатов в открытый грунт
«Время шло на секунды»: фельдшер рассказала о спасении студента в ЛНР
Шойгу назвал сумму, потраченную Западом на поддержку Украины с 2022 года
Схватил за шею: в центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка
Психолог рассказала о видах стресса
Садовод раскрыла секреты посадки и лучший сорт картофеля
«Слово пацана — 2», буллинг, мечта о Лондоне: как живет Самойленко-младший
Фестиваль «Тех-ФрендлиВикенд» объединил свыше 10 тыс. участников
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.