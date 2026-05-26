Садоводам посоветовали срочно обработать огороды от вредителей в июне Садовод Воронова: в июне огороды россиян атакуют тля, мухи и гусеницы

Июнь — месяц наибольшей активности вредителей на огородах и в садах, поэтому дачникам стоит провести профилактическую обработку растений инсектицидами до появления урожая, сообщила NEWS.ru член Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова. По ее словам, грядки атакуют тля, морковная и луковая мухи, долгоносик, гусеницы и капустная делянка.

Пока нет урожая, нужно разводить инсектициды (средства для борьбы с вредителями. — NEWS.ru) и обрабатывать ими посадки. Желательно делать это для профилактики, пока еще ничего не выросло. Тогда вообще вредители могут не появиться, — отметила Воронова.

Специалист также напомнила, что в июне необходимо обрабатывать опрыскивателем с инсектицидами плодовые деревья в саду. При этом она добавила, что насекомых становится меньше в июле—августе.

Уже проснулись муравьи, они натащили тли, появился долгоносик и гусеницы — надо срочно это разбивать, иначе потом паутина будет, — пояснила Воронова.

Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов заявил, что в мае дачные дела стоит начать с рыхления почвы. Специалист обратил внимание, что это поможет уничтожить сорняки, насытит почву кислородом и не даст испариться влаге. Он посоветовал ограничиться поверхностным рыхлением тяпкой или граблями.