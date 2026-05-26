Один бутон превращается в бархатную бусину до 7 см: на солнце эти красные шары светятся как драгоценные рубины

Гайлардия «лоллипап красная» — это настоящий фейерверк, собранный в пышные махровые шары, которые напоминают сладкие леденцы на палочке. Благодаря шаровидной форме и яркому красному цвету соцветия диаметром 6–7 см похожи на бархатные бусины, которыми усыпан раскидистый кустик высотой 30–35 см.

Сорт, в отличие от высокорослых многолетних родственников, чаще выращивается как неприхотливый однолетник. Его цветение, напоминающее кружево из алых лепестков, стартует в июле и не прекращается до самой осени, захватывая сентябрь и даже октябрь. Гайлардия обожает солнечные места и легкие, сухие почвы — на ярком свету ее красные «помпоны» не выгорают, а становятся только насыщеннее. Переувлажнения она боится, поэтому полив нужен только в сильную засуху.

Это растение идеально подходит для создания ярких пятен в миксбордерах и рабатках, а также великолепно стоит в срезке, сохраняя декоративность и форму.

