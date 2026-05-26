26 мая 2026 в 12:00

Бросила семена в мае — в июле сад укроет персиковым кружевом. Однолетник с бусинами-цветами до 8 см для самых нежных клумб

Фото: D-NEWS.ru
Годеция «шервуд персиковая» — это настоящее кружево нежности, сотканное из сотен махровых бусинок-цветков. Этот однолетник из семейства кипрейных превращает клумбу в роскошный букет, который дарит свое цветение с июля до самых заморозков.

Кустики высотой 30–40 см, прямостоячие и ветвистые, полностью усыпаны крупными (до 8 см в диаметре) махровыми цветками нежнейшего персикового оттенка с легкими белыми вкраплениями, напоминающими пену на фруктовом десерте.

Сорт холодостоек, легко переносит весенние заморозки и засуху. Единственное, чего боится «шервуд персиковая», — застоя воды, поэтому ей нужен хороший дренаж. Лучше всего растет на солнечных местах — именно на солнце проявляется вся прелесть ее перламутровых лепестков.

Выращивают годецию прямым посевом в грунт в мае. Всходы появляются через 7–14 дней, а цветение в этом случае начнется в августе. Для более раннего цветения (в июне-июле) семена высевают на рассаду в начале апреля, но растение не любит пересадку, поэтому действовать нужно аккуратно, с сохранением земляного кома.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

