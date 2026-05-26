26 мая 2026 в 12:35

Раскрыто, почему липецкий студент зверски расправился с отцом в лесу

Липецкий студент мог убить отца из-за запрета торговать оружием и наркотиками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Липецкий студент Артем Крапивин мог убить отца Алексея из-за запрета торговать оружием и наркотиками, сообщил Telegram-канал «112». По предварительной информации, юноша и его друг Дмитрий планировали расправу два месяца.

Молодые люди решили изготавливать оружие и продавать его на запрещенных сайтах. Узнав об этом, Алексей Крапивин решил забрать сына из колледжа.

Мужчина посадил парней в машину, но домой они так и не вернулись. По предварительной информации, Дмитрий достал самодельное оружие и выстрелил мужчине в голову, а Артем добивал отца ножом.

Ранее стало известно, что тело молодые люди оттащили в лес на 500 метров от дороги, а машину бросили. Затем Дима уехал домой, а Артем — в общежитие. На допросе юноша заявил, что не раскаивается в убийстве отца. Он добавил, что расстроен из-за того, что придумал плохой план, раз его смогли так быстро вычислить.

Жена Алексея до этого заявила, что не верит в причастность сына к гибели мужа. По словам Татьяны Крапивиной, между ними были хорошие отношения и конфликтов в семье не возникало.

