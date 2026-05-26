Назван неожиданный фактор хронического стресса у горожан

Монотонная застройка может вызвать хронический стресс у жителей города, заявила «Газете.Ru» архитектор Елена Пилипенко. По ее словам, такая среда не удовлетворяет базовые потребности людей в безопасности и социальной принадлежности.

Монотонная застройка в городе лишает среду визуальных ориентиров. Согласно исследованиям ученого Колина Элларда, это вызывает когнитивную дезориентацию и повышенную тревожность. А отсутствие разнообразия деталей и фактур — негативно влияет на эмоциональный тонус. Несоразмерный человеку масштаб домов и пустующих пространств между ними порождает чувство отчуждения, — предупредила Пилипенко.

Эксперт добавила, что чем больше людей живет в домах, тем менее безопасными они ощущаются, поскольку в гигантских микрорайонах социальные связи разрушаются. Она пояснила, что в таких случаях люди не могут знать всех жильцов в лицо даже из своего подъезда. Такая среда формирует у них чувство отчуждения и безразличия к окружающим — все это препятствует созданию здоровой городской общины, заключила архитектор.

Ранее биолог Петр Лидский предупредил, что в городах с плохой экологией ускоряется процесс старения мозга. Среди негативных факторов он выделил стресс, отсутствие зеленых зон, шум, бедность и жару.