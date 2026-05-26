«Обращение к спонсорам»: военэксперт о подготовке ВСУ обороны Одессы

Заявления Украины о подготовке круговой обороны Одессы адресованы западным спонсорам, заявил NEWS.ru военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Так он прокомментировал информацию регионального управления ВСУ о возведении защитных сооружений в городе. По его словам, так Киев стремится убедить своих граждан, что страна не сдается.

То, что [ВСУ] роют [в Одессе], конечно, не спасает от воздушных ударов. Противовоздушной обороны у Украины практически не осталось — разве что, не считая Киева и некоторых западных районов. Хотя даже они не выдерживают ударов со стороны России. Заявления [о подготовке круговой обороны] прежде всего направлены на граждан — чтобы показать, что страна не сдается. Также это обращение к внешним спонсорам, чтобы те не сомневались в способности Украины сопротивляться, — пояснил Леонков.

Он указал, что Украина начала говорить о строительстве укреплений после заявлений Британии о способности страны бесконечно долго сопротивляться. Однако, по словам военного эксперта, Киев не учитывает серьезную нехватку личного состава.

Запад поддерживает [ВСУ]. Когда [Марк] Рютте (генсек НАТО. — NEWS.ru) предложил скидываться по 0,25% от ВВП, это решение сразу заблокировали несколько стран, в том числе Франция и Великобритания. То есть они не собираются платить фиксированную сумму и выделять ее на поддержку Украины, а выделяют именно столько, сколько могут. Кстати, они так и говорили, когда заключали с Киевом некие договора о военной помощи, — заключил Леонков.

Ранее глава Ковельской районной администрации Ольга Черен заявила о начале подготовки круговой обороны в Волынской области Украины. По ее словам, меры принимаются в населенных пунктах вдоль границы с Белоруссией.