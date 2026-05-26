26 мая 2026 в 14:09

В Китае обнаружили необычный артефакт эпохи династии Хань

В Китае нашли древнюю вазу с остатками пива возрастом свыше 2 тыс. лет

В Китае исследователи нашли древнюю бронзовую вазу эпохи династии Хань, пишет MIR24.RU со ссылкой на Journal of Archaeological Science: Reports. В сосуде обнаружили остатки пива на основе пшеничного солода возрастом свыше 2 тыс. лет.

Находку сделали в гробнице одного военного чиновника. Как выяснилось, напиток не подвергался фильтрации. По консистенции он больше напоминал кашу, чем современное пиво. История артефакта относится к археологическим работам 1999–2010 годов в китайской провинции Шэньси. Тогда ученые исследовали погребальный комплекс Цзоумалян, который насчитывает более 90 захоронений эпохи Сражающихся царств и династии Хань (476 г. до н. э. — 220 г. н. э.).

Специалисты применили целый комплекс методов — химические анализы, биомолекулярные исследования и изучение крахмальных зерен — чтобы детально изучить как жидкость, так и твердые отложения внутри найденного сосуда. Было установлено, что на протяжении многих веков ваза оставалась герметично закрытой, что впоследствии подтвердила исследовательская группа.

Ранее глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов заявил, что археологи нашли несколько древних погребений на хребте Азиш-Тау в Адыгее. По его словам, они датируются не ранее чем XIII веком до нашей эры, что делает их ровесниками могил древнеегипетских фараонов.

