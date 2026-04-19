19 апреля 2026 в 20:12

В Адыгее нашли могилы современников фараонов

Глава Адыгеи Кумпилов: археологи нашли в регионе тысячелетнее погребение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Археологи нашли несколько древних погребений на хребте Азиш-Тау в Адыгее, сообщил глава региона Мурат Кумпилов в МАХ. По его словам, они датируются не ранее чем XIII веком до нашей эры, что делает их ровесниками могил древнеегипетских фараонов.

Адыгея с помощью археологов открывает новые страницы своей многовековой истории. Что скрывали курганы, дольмены? <…> В марте они (археологи. — NEWS.ru) завершили исследования курганов Руфабзо-2, Руфабзо-4 и Руфабзо-40, которые располагались близко друг к другу на краю хребта, — написал Кумпилов.

По его словам, в ходе археологических исследований кургана Руфабзо-4 были обнаружены два захоронения. Погребения располагались под каменными насыпями, которые впоследствии были засыпаны землей. Предварительная культурная атрибуция находок связывает их с северокавказской культурой.

В первом погребении найдены бронзовый нож, осколки керамики и кремневые изделия. Во втором, где были похоронены два человека, обнаружили больше находок: бронзовую бусину, височное кольцо, керамику, кремень и обломки других бронзовых предметов.

Ранее в Египте обнаружили нетронутые папирусные свитки возрастом около 3 тыс. лет со скрытым содержанием. Археологи нашли восемь папирусов в районе Курна на западном берегу Луксора рядом с гробницей Сенеба. Ученые отнесли находки к Третьему переходному периоду, который датируется примерно 1070–664 годами до нашей эры.

Адыгея
Регионы
археологи
погребения
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
