В Адыгее нашли могилы современников фараонов

Археологи нашли несколько древних погребений на хребте Азиш-Тау в Адыгее, сообщил глава региона Мурат Кумпилов в МАХ. По его словам, они датируются не ранее чем XIII веком до нашей эры, что делает их ровесниками могил древнеегипетских фараонов.

Адыгея с помощью археологов открывает новые страницы своей многовековой истории. Что скрывали курганы, дольмены? <…> В марте они (археологи. — NEWS.ru) завершили исследования курганов Руфабзо-2, Руфабзо-4 и Руфабзо-40, которые располагались близко друг к другу на краю хребта, — написал Кумпилов.

По его словам, в ходе археологических исследований кургана Руфабзо-4 были обнаружены два захоронения. Погребения располагались под каменными насыпями, которые впоследствии были засыпаны землей. Предварительная культурная атрибуция находок связывает их с северокавказской культурой.

В первом погребении найдены бронзовый нож, осколки керамики и кремневые изделия. Во втором, где были похоронены два человека, обнаружили больше находок: бронзовую бусину, височное кольцо, керамику, кремень и обломки других бронзовых предметов.

