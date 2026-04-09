09 апреля 2026 в 18:23

Ученые обнаружили свитки, которые скрывают 3000-летние тайны

Fox: ученые нашли в Египте 3000-летние нетронутые папирусы

В Египте обнаружили нетронутые папирусные свитки возрастом около 3000 лет с скрытым содержанием, сообщает Fox News. Археологи нашли восемь папирусов в районе Курна на западном берегу Луксора рядом с гробницей Сенеба. Ученые отнесли находки к Третьему переходному периоду, который датируется примерно 1070–664 годами до нашей эры.

Свитки находились внутри большого глиняного сосуда. На некоторых из них уцелели древние печати. В настоящее время специалисты проводят восстановительные работы и готовят материалы к последующей расшифровке.

Исследователи также выявили погребальное помещение с саркофагами, связанными со служителями культа бога Амона. Гробы размещались рядами, чтобы рационально использовать пространство. При этом деревянные конструкции сильно пострадали, поэтому потребовалось срочное вмешательство реставраторов.

Во время раскопок также обнаружили христианский монастырь возрастом примерно 1600 лет, где сохранились настенные росписи и надписи. Ученые пытаются установить, кому принадлежали захоронения, однако задача усложняется тем, что на саркофагах указаны только титулы без имен.

Ранее сообщалось, что у побережья греческого острова Карпатос обнаружили несколько затонувших судов разных эпох. Международная команда подводных археологов выявила на дне Эгейского моря четыре древних корабля возрастом примерно 2600 лет, а также одно судно, относящееся к началу XIX века. Для изучения найденного подводного комплекса специалисты провели свыше 120 погружений.

