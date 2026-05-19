Секрет грузинского повара! Мацони, сыр и зелень — через 7 минут золотистые лепешки к чаю

Это гениально простой рецепт быстрых лепешек для тех, кто любит хрустящую корочку и тягучую сырную начинку. Никакой возни — просто смешал, раскатал, обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые лепешки с хрустящей корочкой и нежной, тягучей начинкой из расплавленного сыра и свежей зелени. Мацони делает тесто мягким и эластичным, а сулугуни придает пикантную соленость.

Для приготовления вам понадобится: 250 мл мацони (или густого кефира), 300 г муки, 200 г сулугуни (или брынзы), пучок кинзы, пучок укропа, 1 ч. ложка соли, растительное масло для жарки.

В миске смешайте мацони, соль и муку, замесите мягкое тесто. Сыр натрите на крупной терке, зелень мелко порубите, перемешайте. Тесто разделите на 6–8 частей, каждую раскатайте в лепешку. На половину выложите начинку, накройте второй половиной, защипните края. Обжаривайте на сухой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эти грузинские лепешки. Вместо кинзы можно взять петрушку — вкус будет нежнее. Мацони можно заменить на простоквашу.

Проверено редакцией
