Врач ответила, с чем связан дефицит белка в крови Врач Кашух: дефицит белка в крови может быть вызван заболеванием почек

Дефицит белка в крови может быть вызван заболеванием почек, заявила NEWS.ru врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. По ее словам, при обнаружении дефицита этого вещества пациенту в первую очередь необходима консультация специалиста.

Если анализы показали нехватку белка, первым делом стоит обратиться за консультацией к врачу: он подберет схему лечения или предложит вариант коррекции рациона. Самостоятельный переход на протеиновые добавки без учета состояния почек и ЖКТ несет больше рисков, чем пользы. Важно различать две разные ситуации. Первая — недостаток белка в рационе, когда человек ест много сладкого и мучного, но мало мяса, рыбы, яиц или бобовых. Вторая — это подтвержденный анализами дефицит вещества в крови. В этом случае причины часто связаны с заболеваниями. Например, может быть потеря белка с мочой при серьезной патологии почек, — пояснила Кашух.

По ее словам, когда имеется простой дефицит белка, можно добавлять протеиновый порошок в пищу. Она отметила, что такой принцип подходит для тех, кто занимается спортом. Специалист подчеркнула, что при истинном дефиците вещества в крови обычные добавки с протеином не принесут долгосрочного результата.

Когда имеется просто дефицит белка в рационе без его нехватки в крови, можно по желанию добавлять протеиновый порошок в кашу, выпечку или сырники. Однако такой подход больше для тех, кто занимается спортом и кому нужно много белка для роста мышц. Большинству людей удается восполнить суточную норму вещества из обычной еды. При истинном дефиците белка в крови ситуация гораздо серьезнее. Обычные добавки с протеином в виде порошков или батончиков, а также коррекция рациона не принесут долгосрочного результата. Первоочередная задача в этом случае — устранить причину состояния, — заключила Кашух.

Ранее диетолог Наталья Мизинова предупредила, что низкожировые диеты не только не помогают похудеть, но и могут привести к еще большему набору веса и развитию тяжелых заболеваний. По ее словам, приверженность к такому типу питания «подарила» миру эпидемию сахарного диабета.