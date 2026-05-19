Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 10:34

Врач ответила, с чем связан дефицит белка в крови

Врач Кашух: дефицит белка в крови может быть вызван заболеванием почек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Дефицит белка в крови может быть вызван заболеванием почек, заявила NEWS.ru врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. По ее словам, при обнаружении дефицита этого вещества пациенту в первую очередь необходима консультация специалиста.

Если анализы показали нехватку белка, первым делом стоит обратиться за консультацией к врачу: он подберет схему лечения или предложит вариант коррекции рациона. Самостоятельный переход на протеиновые добавки без учета состояния почек и ЖКТ несет больше рисков, чем пользы. Важно различать две разные ситуации. Первая — недостаток белка в рационе, когда человек ест много сладкого и мучного, но мало мяса, рыбы, яиц или бобовых. Вторая — это подтвержденный анализами дефицит вещества в крови. В этом случае причины часто связаны с заболеваниями. Например, может быть потеря белка с мочой при серьезной патологии почек, — пояснила Кашух.

По ее словам, когда имеется простой дефицит белка, можно добавлять протеиновый порошок в пищу. Она отметила, что такой принцип подходит для тех, кто занимается спортом. Специалист подчеркнула, что при истинном дефиците вещества в крови обычные добавки с протеином не принесут долгосрочного результата.

Когда имеется просто дефицит белка в рационе без его нехватки в крови, можно по желанию добавлять протеиновый порошок в кашу, выпечку или сырники. Однако такой подход больше для тех, кто занимается спортом и кому нужно много белка для роста мышц. Большинству людей удается восполнить суточную норму вещества из обычной еды. При истинном дефиците белка в крови ситуация гораздо серьезнее. Обычные добавки с протеином в виде порошков или батончиков, а также коррекция рациона не принесут долгосрочного результата. Первоочередная задача в этом случае — устранить причину состояния, — заключила Кашух.

Ранее диетолог Наталья Мизинова предупредила, что низкожировые диеты не только не помогают похудеть, но и могут привести к еще большему набору веса и развитию тяжелых заболеваний. По ее словам, приверженность к такому типу питания «подарила» миру эпидемию сахарного диабета.

Здоровье
врачи
болезни
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Астронавт МКС снял неопознанный объект рядом с Землей
Катер перевернулся на Байкале в Бурятии
Магнитные бури сегодня, 19 мая: что завтра, тревожность, апатия, давление
Технолог назвала продукты, которые опасно брать на работу в жаркую погоду
В Раде заявили об исключении требований ЕС из антикоррупционной стратегии
Россия представила уникальную разработку, повышающую дальность ударов БПЛА
В российском городе задержали группу за незаконный выпуск алкоголя
Российская армия выполнила важную операцию под Харьковом
В Таиланде могут казнить гражданина РФ
Власти Украины задумались о расширении мобилизации
Наступление ВС РФ на Харьков 19 мая: последние новости, ситуация в Купянске
Опубликованы кадры из самолета с Путиным перед вылетом в Китай
Оверчук раскрыл один факт о торговле между Россией и Белоруссией
Риелтор ответил, какие критерии делают дом элитным
Россия выделит 5 млрд рублей на поддержку Керченского пролива
В ВОЗ выразили сильную обеспокоенность из-за скорости распространения Эболы
Удары по Украине сегодня, 19 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Днепропетровске произошел взрыв
Автоэксперт оценил новый ГОСТ о проверке состояния водителей с помощью ИИ
Врач ответила, с чем связан дефицит белка в крови
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.