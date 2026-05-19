Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 10:46

В Таиланде могут казнить гражданина РФ

Российскому наркокурьеру может грозить смертная казнь в Таиланде

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский гражданин задержан в Таиланде по подозрению в перевозке крупной партии запрещенных веществ, сообщает Telegram-канал SHOT. Ему может грозить смертная казнь согласно местному законодательству из-за объема и характера изъятых наркотиков.

По данным канала, 29-летнего уроженца Санкт-Петербурга арестовали во время автобусной поездки из Паттайи в Пхукет. При появлении полиции он заметно занервничал, после чего был проведен досмотр, в ходе которого в его сумке обнаружили наркотические вещества, включая героин, метамфетамин и экстази.

Сообщается, что мужчина находится в Таиланде с осени 2022 года и периодически покидал страну, предположительно для продления срока пребывания. В России он ранее был осужден на шесть лет и 10 месяцев за сбыт масла каннабиса и объявлен в международный розыск. В настоящее время задержанный находится под арестом в Таиланде.

Ранее сотрудники УФСБ России по Астраханской области успешно ликвидировали межрегиональный канал поставок наркотических средств в особо крупном размере. Все задержанные фигуранты, причастные к организации незаконного трафика, уже заключены под стражу.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Мир
Таиланд
Пхукет
наркотики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Температура в Москве достигла плюс 30 градусов
Врач перечислил продукты, формирующие зависимость сильнее сахара
В одной дружественной России стране ожидают визит Зеленского
Актриса Михалкова рассказала о периоде тяжелой болезни
Минобороны раскрыло, как освобождение Волоховки поможет в победе над ВСУ
Вблизи региона России заметили самолеты-разведчики НАТО
Портовую инфраструктуру ВСУ разнесли в щепки
Психолог дала советы, как избавиться от панической атаки из-за жары в метро
Сотни беспилотников ВСУ атаковали Россию
Раскрыты последствия удара ВСУ по Шебекино
В Белоруссии раскрыли, что поможет преодолеть конфронтацию в Евразии
Миронов призвал изменить условия эксперимента по оргнабору мигрантов
Минобороны подтвердило освобождение важного села под Харьковом
Один из пострадавших на АЗС в Пятигорске умер в больнице
Спасатели раскрыли ужасающие детали опрокидывания аэролодки на Байкале
В Китае вышли из себя после «выдуманной» статьи FT о Си Цзиньпине и Путине
Украинка продала сына для попрошайничества
Трое жителей Херсонской области получили ожоги и контузию после атаки ВСУ
Свищев ответил на слухи о включении Губерниева в Федерацию лыжных гонок
Импортера российского газа решили приватизировать в Германии
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.