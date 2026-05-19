В Таиланде могут казнить гражданина РФ Российскому наркокурьеру может грозить смертная казнь в Таиланде

Российский гражданин задержан в Таиланде по подозрению в перевозке крупной партии запрещенных веществ, сообщает Telegram-канал SHOT. Ему может грозить смертная казнь согласно местному законодательству из-за объема и характера изъятых наркотиков.

По данным канала, 29-летнего уроженца Санкт-Петербурга арестовали во время автобусной поездки из Паттайи в Пхукет. При появлении полиции он заметно занервничал, после чего был проведен досмотр, в ходе которого в его сумке обнаружили наркотические вещества, включая героин, метамфетамин и экстази.

Сообщается, что мужчина находится в Таиланде с осени 2022 года и периодически покидал страну, предположительно для продления срока пребывания. В России он ранее был осужден на шесть лет и 10 месяцев за сбыт масла каннабиса и объявлен в международный розыск. В настоящее время задержанный находится под арестом в Таиланде.

Ранее сотрудники УФСБ России по Астраханской области успешно ликвидировали межрегиональный канал поставок наркотических средств в особо крупном размере. Все задержанные фигуранты, причастные к организации незаконного трафика, уже заключены под стражу.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.