Жители Иркутской области поддержали акцию «Коробка храбрости»

В Иркутской области началась благотворительная акция «Коробка храбрости», которую поддержали местные жители, пишет Angarsky. В ходе инициативы все неравнодушные собирают подарки для детей, проходящих лечение в больницах и хосписах.

Хорошее дело. Ребенку будет приятно, он запомнит это на всю жизнь, это даст стимул, и ребенок пойдет на поправку. Доброе слово, игрушка, подарочек в такие минуты воспринимаются очень глубоко. Это очень благородно! — отметила одна из местных жительниц.

В Приангарье уже действуют 84 пункта сбора подарков — они расположены в домах культуры, библиотеках и торговых центрах. В Иркутске их можно принести в здания правительства области, Заксобрания, мэрии или Штаба общественной поддержки «Единой России». Волонтеры примут новые немягкие игрушки, наборы для творчества, конструкторы, книги, раскраски, карандаши и настольные игры.

Ранее в 10 городах России прошла благотворительная акция «Тележки добра», приуроченная ко Дню защитника Отечества. Ее участниками стали Москва, Тамбов, Воронеж, Луганск, Пермь, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Архангельск и Тюмень.