19 мая 2026 в 11:51

Россиянам рассказали, как выбрать качественные креветки

Роскачество: пятна на панцире креветок говорят о нарушении условий хранения

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Пятна на панцире креветок свидетельствуют о нарушении условий хранения, сообщает LIFE.ru со ссылкой на пресс-службу Роскачества. Специалисты отметили, что куски льда в упаковке и смерзшиеся морепродукты также указывают на нарушения при транспортировке и хранении.

Сообщается, что цвет качественного продукта варьируется от бело-розового до розовато-оранжевого. Хвостики креветок должны быть загнуты — это указывает на варку сразу после вылова.

Креветки с черной головой запрещено употреблять в пищу — такой признак свидетельствует о наличии болезни. Креветки с коричневой головой, напротив, указывают на то, что особь была оплодотворена — такие морепродукты можно брать, так как их мясо несет двойную пользу.

Ранее сообщалось, что качественный разливной квас имеет прозрачный или слегка мутноватый цвет, а также хлебный аромат без кислых и затхлых нот. По словам экспертов, перед приобретением напитка важно оценить условия продажи.

