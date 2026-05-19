Россиянам рассказали, как выбрать качественные креветки

Пятна на панцире креветок свидетельствуют о нарушении условий хранения, сообщает LIFE.ru со ссылкой на пресс-службу Роскачества. Специалисты отметили, что куски льда в упаковке и смерзшиеся морепродукты также указывают на нарушения при транспортировке и хранении.

Сообщается, что цвет качественного продукта варьируется от бело-розового до розовато-оранжевого. Хвостики креветок должны быть загнуты — это указывает на варку сразу после вылова.

Креветки с черной головой запрещено употреблять в пищу — такой признак свидетельствует о наличии болезни. Креветки с коричневой головой, напротив, указывают на то, что особь была оплодотворена — такие морепродукты можно брать, так как их мясо несет двойную пользу.

