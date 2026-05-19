Температура в Москве достигла 30 градусов

Температура воздуха в Москве во вторник достигла отметки в плюс 30 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, потепление в столице продолжится в ближайшие несколько часов.

Первые +30! В Москве, в центре города, на автоматической метеостанции Балчуг +30,0, в Строгино +30,4. Впереди еще 3-4 часа разогрева. Ждем рекорд! — написал Тишковец.

Ранее Тишковец предупредил, что в четверг, 21 мая, в столице ожидаются кучево-дождевые облака. По его словам, в пятницу, 22 числа, возможна гроза. Синоптик рассказал, что в предстоящие выходные из-за прохождения холодного атмосферного фронта днем будет прохладно. Температура опустится до плюс 20–23 градусов, добавил он.

До этого Тишковец сообщал, что жителей Москвы на неделе ждет жара вплоть до пятницы, 22 мая. Известно, что в Москве и Подмосковье ввели предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности из-за пришедшей в регион аномальной жары. Метеорологи также предупреждают, что из-за сухой и жаркой погоды в регионе местами установился высокий, четвертый класс пожарной опасности.