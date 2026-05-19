В российских школах появится единая программа по физкультуре Минпросвещения утвердило единую программу по физкультуре в школах

Министерство просвещения России утвердило единую программу обучения физкультуре в школах, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на Всероссийском съезде учителей физкультуры, который проходил в Тульской области. Он добавил, что министерство уже разрабатывает государственный учебник, передает РИА Новости.

У нас уже утверждена единая программа обучения физической культуре, — сказал Кравцов.

Ранее Минпросвещения России поддержало запрет досмотра участников единого государственного экзамена, установленный Рособрнадзором. Речь идет о правилах, которые обсуждаются в связи с подготовкой к ЕГЭ-2026. Согласно установленному порядку, организаторы экзамена и сотрудники охраны не должны прикасаться к участникам ЕГЭ и их личным вещам.

До этого Минпросвещения утвердило нормативы учебной нагрузки для учеников 10–11-х классов. Как уточнил руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко, согласно федеральному государственному образовательному стандарту, объем учебных часов за два года обучения составляет от 2312 до 2516 часов.