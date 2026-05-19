Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 13:18

В российских школах появится единая программа по физкультуре

Минпросвещения утвердило единую программу по физкультуре в школах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство просвещения России утвердило единую программу обучения физкультуре в школах, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на Всероссийском съезде учителей физкультуры, который проходил в Тульской области. Он добавил, что министерство уже разрабатывает государственный учебник, передает РИА Новости.

У нас уже утверждена единая программа обучения физической культуре, — сказал Кравцов.

Ранее Минпросвещения России поддержало запрет досмотра участников единого государственного экзамена, установленный Рособрнадзором. Речь идет о правилах, которые обсуждаются в связи с подготовкой к ЕГЭ-2026. Согласно установленному порядку, организаторы экзамена и сотрудники охраны не должны прикасаться к участникам ЕГЭ и их личным вещам.

До этого Минпросвещения утвердило нормативы учебной нагрузки для учеников 10–11-х классов. Как уточнил руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко, согласно федеральному государственному образовательному стандарту, объем учебных часов за два года обучения составляет от 2312 до 2516 часов.

Власть
Минпросвещения
физкультура
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израильская компания провела аудит безопасности мессенджера «Макс»
Фестиваль театров имени Достоевского пройдет в Новгородской области
Сборная России по муайтай поедет на соревнования с флагом и гимном
Стало известно, как наказали пнувшего собаку замглавы института КФУ
Туроператоры поспешили успокоить россиян в связи с Эболой
«Не понимал, почему восхваляют»: Мостовой оценил сезон «Балтики» в РПЛ
Премьер Грузии «наехал» на Евросоюз из-за одного инцидента
Пентагон признал превосходство ВС России над ВСУ по одному показателю
Погода в Москве в среду, 20 мая: температурные рекорды и адская жара до +30
Два пиротехника МЧС погибли в ДНР
Работникам рассказали, можно ли попросить перевода на удаленку в жару
Силовики вышли на след фигуранта «янтарного» дела
23 года под чужим именем: где поймали киллера известной банды?
Раскрыта деталь о компании, на чьей лодке погибли туристы на Байкале
«Это подлая тактика»: Пухов раскритиковал атаку ВСУ на Энергодар
Восстановление Карабаха признали опытом, вызывающим гордость
Озвучена главная причина минирования Украиной границы с Приднестровьем
Убийца семейной пары из Москвы раскрыл, чем расправился с жертвами
Инфекционист раскрыла, возможно ли распространение вируса Эбола в России
В Тюмени умер заслуженный врач России
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.