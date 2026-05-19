23 года под чужим именем: где поймали киллера известной банды?

На скамье подсудимых в Мосгорсуде оказался киллер банды, орудовавшей в Татарстане и далеко за его пределами в 90-х и начале нулевых. Мужчине удавалось скрываться от следствия и подельников с 2002 года. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой криминальной истории.

Четверть века под конспирацией

Почти четверть века штатный киллер казанской ОПГ «29-й комплекс» Алексей Олесик скрывался под фамилией совсем незнакомого ему человека — Алексея Черкасова. Новый паспорт он получил еще в 2002 году, сразу после объявления в федеральный розыск за серию убийств на территории России, рассказывает «ЧП НТВ».

С тех пор вся его жизнь была подчинена жесткой конспирации. До недавнего времени 50-летний мужчина жил в Ростовской области, работал на заводе, особо никуда не ездил и семьей не обзавелся. Поймали его в городе Шахты, где коллеги и знакомые отзывались о нем исключительно положительно.

Война против своих

Но прятался он не только от правосудия. По имеющимся данным, Олесик спасался и от своих же братков: в банде из Татарстана произошел раскол, и лидеры «29-го комплекса» начали войну друг с другом на смерть.

В 2001 году в одной из квартир на Кастанаевской улице в Москве были застрелены двое участников ОПГ. Именно после этих событий Олесик принял решение бежать.

Убийство у рынка в Москве

Ключевым делом в криминальной биографии Олесика является заказное убийство Айдара Исрафилова. Елабужского предпринимателя и действующего депутата киллер расстрелял около столичного рынка еще в 1999 году. Следствие установило: причиной заказа чиновника стал коммерческий интерес бандитов к его бизнесу.

Незадолго до смерти Исрафилов сам назвал тех, кто может за ним прийти. Как звучали его слова: «Исполнители — „29-й комплекс“. Заказчик — местная власть». В своих доводах депутат оказался прав. Роль исполнителей взяли на себя бандиты из «29-го комплекса» во главе с главарем Рузалем Асадуллиным, который сегодня отбывает 25 лет лишения свободы. А роль наводчика исполнил Ильшат Гафуров, на тот момент ректор Казанского федерального университета. За этот заказ он был приговорен к 18 годам колонии строгого режима. Этот вердикт вынесли несмотря на то, что в мае 2025 года у преступления истек срок давности, писал РБК.

Группировка под видом ЧОПа

Олесик всегда оставался на позиции рядового солдата банды. К «двадцатидевятникам» он примкнул еще в конце 1995 года. Тогда же его официально трудоустроили в ЧОП, которым владели лидеры группировки. Сделано это было с конкретной целью: чтобы члены банды могли без проблем носить с собой оружие и применять его по назначению.

Теперь Алексею Олесику предстоит ответить перед законом. По совокупности предъявленных обвинений ему может грозить вплоть до пожизненного заключения. «Москва 24» уточняет, что мужчине предъявили обвинение в участии в преступном сообществе, в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, в подделке документов и в трех убийствах.

