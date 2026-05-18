Мать опознала по тату: боксера расчленили после поражения в бою

В Колумбии звезду поп-ММА нашли мертвым после проигрыша в первом профессиональном поединке. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой криминальной истории.

Неудачный дебют

Йейнер Андрес Гомес Сандоваль — 28-летняя звезда поп-ММА. Он выиграл все шесть боев на любительском уровне, пять из них нокаутом. Мужчина после удачного старта в зрелищном виде спорта решил освоить профессиональную стезю, пишет Boxing Insider.

9 мая он выступил в главном бою вечера WBA Future Champions Colombia в зале Cuadrilátero в городе Барранкилья. Он проиграл единогласным решением судей Лейдеру Гальвису в своем профессиональном дебюте. Его провал в том числе зафиксирован на сайте BoxRec.

Мать опознала по татуировкам

Согласно сообщениям местных СМИ, Гомес Сандоваль после драки вернулся домой в район Каррисаль в Барранкилье и провел время с семьей. В последний раз его видели выходящим из дома позже в тот же день.

На следующий день после исчезновения молодого человека были объявлены поиски. В итоге тело нашли в реке Магдалена. Точнее, часть тела — туловище с отрезанными конечностями и без головы.

12 мая мать Йейнера опознала его по татуировкам, в том числе по змее на торсе, голове дракона на плече, имени его брата Кристиана на шее и сердцу на груди. Голову и другие части тела до сих пор не нашли.

Планировал продолжать

Тренер Мигель Анхель Гусман заявил местным СМИ, что ему ничего не известно об угрозах или личных проблемах, которые могли бы объяснить такую жестокую расправу над его подопечным. Йейнер считался восходящей звездой колумбийского бокса, перешедшим в профессиональный бокс после успешной любительской карьеры. И наставник отмечал, что спортсмен был готов продолжать работу над собой.

Сейчас следователи восстанавливают последние передвижения жертвы и изучают, связано ли убийство с личными или профессиональными конфликтами.

Расследование возглавляют Генеральная прокуратура и Национальная полиция. Судебно-медицинские эксперты работают над установлением хронологии событий между последним моментом, когда боксера видели живым, и обнаружением останков. Следователи не разглашают, занимаются ли они конкретными расследованиями, связанными с боксерским турниром, его личной жизнью или деятельностью организованной преступности в регионе.

В последние годы в Барранкилье и окружающем ее департаменте Атлантико наблюдается рост насильственных преступлений. Причем река Магдалена фигурирует в нескольких ранее задокументированных колумбийскими властями случаях убийств.

