Суд арестовал акции российской компании на 3 млрд рублей Суд арестовал акции ТГК-14 на 3 млрд рублей по иску прокуратуры Забайкалья

Арбитражный суд Забайкальского края арестовал более 540 млрд акций энергетической компании ТГК-14 по иску первого заместителя прокурора региона, следует из материалов суда. Номинальная стоимость арестованных бумаг составляет около 540 млн рублей, рыночная — около 3 млрд рублей.

Надзорное ведомство также требует признать недействительной сделку купли-продажи компании, заключенную в 2021 году, и обратить часть акций в доход государства. Ответчиками по делу выступают АО «Дальневосточная управляющая компания», ООО «Энергопромсбыт» и ТГК-14.

Также надзорное ведомство просит обратить в доход государства 985,8 млрд акций компании, принадлежащих ДУК, и 54,6 млрд акций, оформленных на председателя совета директоров ТГК-14 Константина Люльчева. Кроме того, прокурор потребовал арестовать ценные бумаги ДУК в количестве 865,8 тыс. штук, принадлежащие Люльчеву, и 244,2 тыс. штук, принадлежавшие бывшему руководителю ДУК Виктору Мяснику. Согласно постановлению суда, ответчикам запрещено продавать указанные акции, передавать их в залог или иным способом обременять правами третьих лиц.

Ранее стало известно, что Дорогомиловский районный суд столицы постановил арестовать 58,2 млн акций ПАО «Селигдар» (5,65%). Этот пакет акций принадлежит компании «Русские фонды». В пресс-службе «Русских фондов» отметили, что они не имеют отношения к уголовному делу. В компании аресты считают незаконными.