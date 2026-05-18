Врач объяснила, почему нужно есть больше фруктов и овощей в жару

В жаркую погоду важно включать в рацион больше фруктов и овощей, сообщила NEWS.ru врач-физиотерапевт Видновской клинической больницы Светлана Малиновская. По ее словам, их сок позволяет поддерживать водный баланс в организме. Фрукты и овощи богаты витаминами и минералами, что полезно для здоровья.

Включайте в рацион овощи, фрукты, ягоды (арбузы, клубника) и зелень. Они содержат витамины, минералы, антиоксиданты и воду, которая помогает поддерживать водный баланс организма, — сказала Малиновская.

Чтобы не допустить обезвоживания, врач рекомендовала пить полтора-три литра воды в день. По ее словам, также нужно добавить в рацион холодные супы и салаты. Окрошка, гаспачо, томатный суп и овощное рагу, приготовленные без масла, — хорошие варианты для ужина в зной, подчеркнула врач.

Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова ранее рассказала, что употребление фруктов в вечернее время может спровоцировать прибавку в весе. По ее словам, они содержат быстрые углеводы, которые лучше есть утром или днем. Нутрициолог отметила, что так у организма больше шансов использовать полученную энергию.