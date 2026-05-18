Стала известна новая схема Блиновских по отмыванию денег Блиновские отмывали деньги путем выдачи займов самим себе

Супруги Блиновские осуществляли фиктивные финансовые займы самим себе, передает Telegram-канал Baza. По данным журналистов, 68 млн рублей, «отмытых» таким образом, хотят взыскать с Елены Блиновской и ее мужа.

Как указано в материале, недавно финансовый управляющий заметил необычные поступления на счет Блиновских — вернулись 2,7 млн рублей, которые давно выдавались в качестве займа некоему ООО «Ветер», а также 65,5 млн рублей от компании «Аквакультура». Оказалось, что «Ветер» — транзитный кошелек Блиновской.

Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал 44,4 млн рублей с экс-руководителя бизнеса блогера Татьяны Остапишиной в рамках дела о банкротстве Блиновской. В материале указано, что ей вернули жилплощадь в Ярославле.

До этого суд взыскал более 844 тыс. рублей с Юлии Жуйковой, руководившей клубом фанатов «королевы марафонов» Blinovskaya Club. Представитель Ознобихиной заявил в суде, что эти деньги были перечислены со счетов Блиновской в адрес Жуйковой, которая возглавляла компанию «Вега», входившую в схему дробления бизнеса осужденной блогерши.