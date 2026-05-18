18 мая 2026 в 18:31

Мирошник назвал ворюгами «дружков-подельников» Ермака и Зеленского

Родион Мирошник
Люди из ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского и экс-главы его офиса Андрея Ермака являются обычными ворами, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник в Telegram-канале. Так он прокомментировал пост в соцсети Х бывшего премьер-министра Польши Лешека Миллера о выходе Ермака из СИЗО: тот удивился скорости сбора средств.

Наконец-то отдельные из них разглядели, куда идут деньги из их траншей. А вот мне кажется, что четыре дня сборов — очень показательно. У всех ближайших дружков-подельников не оказалось несчастной «трешки» миллионов долларов, происхождение которых они могли бы пояснить банкам и антикоррупционерам. Весь «кружок Ермака/Зеленского» — обычные ворюги!констатировал он.

Ранее стало известно, что деньги на залог для бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака внесли семь юридических и семь физических лиц. Отмечается, что обвиняемого в растрате политика выпустили из СИЗО за 140 млн гривен (227 млн рублей).

До этого административный директор Центра исследований и образования по борьбе с коррупцией Андрей Билецкий сообщил, что арест Ермака стал ударом для Зеленского. По его словам, перед киевским правительством стоит непростая дилемма: продолжать считать Ермака своим человеком или же откреститься от связей с подозреваемым.

