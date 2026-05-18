Стало известно решение суда по иску Потанина к бывшей жене

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск бизнесмена Владимира Потанина к бывшей жене Наталье Потаниной, следует из данных картотеки. При этом суть иска в материалах дела не раскрывается, так как оно рассматривалось в закрытом режиме, передает ТАСС.

Иск удовлетворить полностью, — сказано в документе.

Ранее ФНС подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве сына миллиардера Василия. Причиной стал долг перед налоговой в 1 млн рублей. Суд назначил проверку обоснованности этого заявления на июнь. Несмотря на статус семьи, иск ФНС рассматривается в общем порядке. Официальных комментариев от представителей семьи Потаниных относительно возникшего налогового спора и блокировки счетов не поступало.

До этого стало известно, что бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев может лишиться сразу двух компаний. Как писал Telegram-канал SHOT, Федеральная налоговая служба направила бизнесмену спортсмена предупреждения о возможной блокировке. Источник передавал, что в случае дальнейших нарушений обе структуры могут быть признаны банкротами.