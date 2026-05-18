18 мая 2026 в 19:20

Стало известно, где нашли сбежавших в Чехове детсадовцев

РЕН ТВ: сбежавшие из детского сада в Чехове мальчики находились за городом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пятилетних мальчиков, которые пропали в подмосковном Чехове, нашли в нескольких километрах от детского сада, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник. Найденных малышей передали родителям.

По данным источника, мальчики, сбежавшие во время прогулки, были обнаружены за городом. Другие подробности не приводятся.

Ранее в подмосковном городе Чехове завершились поиски двух мальчиков, которые самостоятельно ушли с территории детского сада. Известно, что малыши попали в поле зрения уличных камер системы «Безопасный регион». В поисках детей участвовали все экстренные службы округа и волонтеры отряда «ЛизаАлерт». До этого СК сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Также мальчика из Перми, который оставил родителям странную записку и ушел из дома, нашли в Екатеринбурге. Он взял с собой рюкзак и телефон, но почему-то вытащил из устройства сим-карту. Обеспокоенные родители обратились в полицию и поисковые отряды. Во время поисков родители опасались, что подросток мог попасться на уловки мошенников. По их словам, он много времени проводил в интернете.

