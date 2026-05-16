Стало известно, чем закончились поиски мальчика с загадочной запиской Пропавшего после странной записки 14-летнего пермяка нашли в Екатеринбурге

Мальчика из Перми, который оставил родителям странную записку и ушел из дома, нашли в Екатеринбурге, передает E1.RU. Как удалось выяснить порталу, он взял с собой рюкзак и телефон, но почему-то вытащил из устройства сим-карту. Обеспокоенные родители обратились в полицию и поисковые отряды.

Не теряйте. Вернусь в воскресенье. Учителям скажите, что заболел. Никого не спрашивайте. Никто ничего не знает. Деньги не брал, можете пересчитать, — написал ребенок.

Во время поисков родители опасались, что подросток мог попасться на уловки мошенников. По их словам, он много времени проводил в интернете, часами сидел в телефоне и увлекался онлайн-играми.

