16 мая 2026 в 16:19

Стало известно, чем закончились поиски мальчика с загадочной запиской

Пропавшего после странной записки 14-летнего пермяка нашли в Екатеринбурге

Мальчика из Перми, который оставил родителям странную записку и ушел из дома, нашли в Екатеринбурге, передает E1.RU. Как удалось выяснить порталу, он взял с собой рюкзак и телефон, но почему-то вытащил из устройства сим-карту. Обеспокоенные родители обратились в полицию и поисковые отряды.

Не теряйте. Вернусь в воскресенье. Учителям скажите, что заболел. Никого не спрашивайте. Никто ничего не знает. Деньги не брал, можете пересчитать, — написал ребенок.

Во время поисков родители опасались, что подросток мог попасться на уловки мошенников. По их словам, он много времени проводил в интернете, часами сидел в телефоне и увлекался онлайн-играми.

Ранее пропавший в Крыму музыкант Сергей Сысоев был найден мертвым под Симферополем. Об исчезновении 36-летнего мужчины сообщалось в соцсетях.

До этого журналист из Москвы пропал в Таиланде после обращения в местную клинику. После употребления слишком острой еды у него ухудшилось самочувствие, поэтому россиянин обратился за медицинской помощью в больницу. Соотечественники, встречавшие журналиста в майские праздники, рассказали, что тот выглядел растерянным и вел себя странно.

