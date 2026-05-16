16 мая 2026 в 15:10

Двое детей выпали из окна в Подмосковье

Двое несовершеннолетних детей, по предварительным данным, выпали из окна жилого дома в подмосковном Орехово-Зуеве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Двое несовершеннолетних детей, по предварительным данным, выпали из окна жилого дома в подмосковном Орехово-Зуеве, сообщает РЕН ТВ. Как рассказали очевидцы происшествия, малолетние брат и сестра упали на землю с лоджии, расположенной на втором этаже.

Громкий плач пострадавших услышали соседи, которые сразу же вызвали на место бригаду скорой помощи. В результате падения травмы шеи и рук получили четырехлетняя девочка и шестилетний мальчик. Медики госпитализировали пострадавших, и в настоящее время они находятся в больнице под наблюдением врачей. Местные жители отмечают, что в этой семье и ранее возникали проблемы с контролем над несовершеннолетними.

Просто родители их оставляют постоянно дома одних. Они-то чуть пожар не устроили. Мама занимается спортом, а папа на дачу уехал, — рассказали местные жители.

Ранее стало известно, что 12-летнего ребенка затянуло в механизм аттракциона в Стерлитамаке, его доставили в больницу санитарной авиацией. Трагедия случилась в парке Гагарина, куда мальчик пришел праздновать день рождения приятеля. У ребенка выявлен перелом позвоночника, а также он лишился двух пальцев на ноге.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

