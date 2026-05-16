Двое детей выпали из окна в Подмосковье

Двое несовершеннолетних детей, по предварительным данным, выпали из окна жилого дома в подмосковном Орехово-Зуеве, сообщает РЕН ТВ. Как рассказали очевидцы происшествия, малолетние брат и сестра упали на землю с лоджии, расположенной на втором этаже.

Громкий плач пострадавших услышали соседи, которые сразу же вызвали на место бригаду скорой помощи. В результате падения травмы шеи и рук получили четырехлетняя девочка и шестилетний мальчик. Медики госпитализировали пострадавших, и в настоящее время они находятся в больнице под наблюдением врачей. Местные жители отмечают, что в этой семье и ранее возникали проблемы с контролем над несовершеннолетними.

Просто родители их оставляют постоянно дома одних. Они-то чуть пожар не устроили. Мама занимается спортом, а папа на дачу уехал, — рассказали местные жители.

