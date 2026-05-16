Определился победитель Первой лиги сезона-2025/26

Игрок ФК «Родина» Астемир Гордюшенко (слева) Игрок ФК «Родина» Астемир Гордюшенко (слева) Фото: Григорий Соколов/РИА Новости
Московская «Родина» выиграла Первую лигу сезона-2025/26. В заключительном туре команда разгромила тульский «Арсенал» со счетом 4:1. По итогам сезона третью строчку занял екатеринбургский «Урал», набравший 61 очко. Четвертым стал волгоградский «Ротор» с 56 баллами.

В московском клубе отличились Иван Тимошенко, Артем Максименко, оформивший дубль, и Солтмурад Бакаев. Единственный мяч хозяев забил Максим Максимов. По итогам сезона «Родина» набрала 68 очков.

Столько же очков оказалось у воронежского «Факела», который в последнем туре победил ульяновскую «Волгу» со счетом 3:0. Однако московская команда заняла первое место благодаря дополнительным показателям.

«Родина» впервые стала победителем Первой лиги и впервые сыграет в Российской премьер-лиге. «Факел» также вышел в РПЛ, вернувшись в высший дивизион спустя сезон после вылета.

Ранее экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев предположил, что петербургский «Зенит» станет чемпионом России по футболу. По его словам, команде достаточно сыграть вничью в Ростове-на-Дону. Что касается «Краснодара», то, как считает Пономарев, их «поезд ушел в предыдущей игре».

