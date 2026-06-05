Сборная России одержала разгромную победу над футболистами Буркина-Фасо Сборная России со счетом 3:0 одержала победу над футболистами Буркина-Фасо

Футболисты национальной команды России одержали победу над сборной Буркина-Фасо в товарищеском матче в Волгограде, завершившемся со счетом 3:0. Игру на стадионе посетили 41 035 зрителей.

Голы забили Лечи Садулаев (14-я минута), Алексей Миранчук (20) и Илья Вахания (73). В эпизоде с голом Миранчука ассистентом выступил его брат Антон Миранчук.

С 42-й минуты африканская команда играла вдесятером после удаления Мохаммеда Уэдраого. В составе россиян дебютировал 18-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов, ставший третьим самым молодым игроком в истории сборной после Сергея Пиняева и Игоря Акинфеева.

Эта победа стала для России восьмой в матчах против африканских команд (при шести ничьих и двух поражениях, включая недавнее от Египта). 9 июня подопечные Валерия Карпина сыграют в Калининграде с Тринидадом и Тобаго. Результат встречи будет учтен в рейтинге ФИФА. Россия занимает 35-е место, а Буркина-Фасо — 62-е.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев заявил, что Узбекистан имеет шансы на выход из группы на чемпионате мира 2026 года. Он отметил важность игры против фаворита группы — команды Португалии.

Кроме того, бывший нападающий российской национальной команды Александр Кержаков отмечал, что главными претендентами на победу в чемпионате мира по футболу являются сборные Франции, Испании, Португалии и Германии. Он подчеркнул, что все четыре команды имеют примерно равные шансы на победу.