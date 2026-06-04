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04 июня 2026 в 18:19

Кержаков назвал главных претендентов на победу на ЧМ-2026

Кержаков назвал сборные Франции, Испании, Португалии и ФРГ фаворитами ЧМ-2026

Александр Кержаков Александр Кержаков Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Главными претендентами на победу в предстоящем чемпионате мира по футболу являются сборные Франции, Испании, Португалии и Германии, заявил бывший нападающий российской национальной команды Александр Кержаков. По его словам, все четыре команды имеют примерно равные шансы на победу. Он подчеркнул, что в этом мнении не оригинален, так как его придерживаются многие эксперты, передает РИА Новости.

Я не буду оригинален, все эксперты об этом говорят. На мой взгляд, наиболее предпочтительны и примерно равные шансы на победу у сборных Франции, Испании, Португалии и Германии, — сказал Кержаков.

Ранее бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт отмечал, что колумбийский нападающий Джон Кордоба сможет проявить себя на чемпионате мира по футболу — 2026. Он напомнил, что форвард является лидером «Краснодара» и одним из лучших игроков Российской премьер-лиги (РПЛ). В завершившимся сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 17 голов в 28 матчах.

До этого экс-нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что Луис Энрике и Дуглас Сантос имеют шанс проявить себя на чемпионате мира — 2026, если хорошо покажут себя на тренировках. По его мнению, все зависит от самих игроков.

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Футбол
Александр Кержаков
ЧМ-2026
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