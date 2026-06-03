Булыкин оценил перспективы бразильцев «Зенита» на чемпионате мира Экс-футболист Булыкин: Луис Энрике и Дуглас Сантос проявят себя на ЧМ-2026

Бразильские футболисты «Зенита» Луис Энрике и Дуглас Сантос имеют шанс проявить себя на чемпионате мира-2026, если хорошо покажут себя на тренировках, заявил NEWS.ru экс-нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин. По его мнению, все зависит от самих игроков.

Все зависит от них. Если они здорово покажут себя на тренировках, будет шанс получить много игрового времени. Это хорошие футболисты, но решать будет [тренер сборной Бразилии] Карло Анчелотти, — сказал Булыкин.

Он пожелал успехов всем футболистам Российской премьер-лиги (РПЛ), попавшим в заявку на мундиаль. По словам Булыкина, представлять свою сборную на чемпионате мира — это большая честь.

В заявку сборной Бразилии вошли сразу два футболиста «Зенита» — Дуглас Сантос и Луис Энрике. Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 стран. Всего на чемпионате мира сыграют 12 футболистов из РПЛ.

Ранее экс-игрок «Краснодара», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров призвал не сравнивать вратарей Матвея Сафонова из ПСЖ и Игоря Акинфеева из ЦСКА. По его мнению, нужно радоваться тому, что в стране есть великолепные голкиперы.