ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 11:28

Булыкин оценил перспективы бразильцев «Зенита» на чемпионате мира

Экс-футболист Булыкин: Луис Энрике и Дуглас Сантос проявят себя на ЧМ-2026

Дмитрий Булыкин Дмитрий Булыкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бразильские футболисты «Зенита» Луис Энрике и Дуглас Сантос имеют шанс проявить себя на чемпионате мира-2026, если хорошо покажут себя на тренировках, заявил NEWS.ru экс-нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин. По его мнению, все зависит от самих игроков.

Все зависит от них. Если они здорово покажут себя на тренировках, будет шанс получить много игрового времени. Это хорошие футболисты, но решать будет [тренер сборной Бразилии] Карло Анчелотти, — сказал Булыкин.

Он пожелал успехов всем футболистам Российской премьер-лиги (РПЛ), попавшим в заявку на мундиаль. По словам Булыкина, представлять свою сборную на чемпионате мира — это большая честь.

В заявку сборной Бразилии вошли сразу два футболиста «Зенита» — Дуглас Сантос и Луис Энрике. Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 стран. Всего на чемпионате мира сыграют 12 футболистов из РПЛ.

Ранее экс-игрок «Краснодара», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров призвал не сравнивать вратарей Матвея Сафонова из ПСЖ и Игоря Акинфеева из ЦСКА. По его мнению, нужно радоваться тому, что в стране есть великолепные голкиперы.

Спорт
Дмитрий Булыкин
РПЛ
чемпионат мира
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МО России призвали к согласованным шагам министерств обороны ОДКБ
Собчак появилась на ПМЭФ в красном галстуке и гольфах с подтяжками
Нейробиолог назвал неожиданную причину развития депрессии
Офтальмолог ответил, как получить суперхрусталик по ОМС
В ОДКБ подготовили новые решения по укреплению сил организации
«Варварские методы»: экономист объяснил, почему США атаковали Иран
SIM-карта в фото и наркотики в журнале: истории тюремного цензора
Атака ВСУ на Санкт-Петербург 3 июня: куда попали, жертвы, что с ПМЭФ
Россиянин получил ранения после атаки дрона ВСУ на автомобиль
Россиянка получила осколочные ранения головы при ракетном ударе ВСУ
Наступление ВС РФ на Харьков 3 июня: логистика под ударом, Купянск-Узловой
В российском регионе эвакуировали атакованную ВСУ школу
Популярный маркетплейс анонсировал создание собственного мессенджера
Стало известно, как изменилось положение предпринимателей в 2026 году
На ПМЭФ показали первый отечественный грузовик на независимой подвеске
Анонсированы переговоры с участием Лаврова в рамках ПМЭФ
Раскрыто реальное положение дел в санкционной политике США против России
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка
Стало известно, как в Херсонской области будут защищать трассу «Новороссия»
Эксперт оценил доходы бюджета России на фоне конфликта Ирана и США
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру
Общество

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить
Семья и жизнь

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.