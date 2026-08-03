В ФНПР раскрыли реальные выгоды профсоюзного билета

Помимо классической защиты трудовых прав, профсоюзы сегодня предлагают членам реальные выгоды — от скидок у партнеров до льготных путевок в санатории, заявил NEWS.ru председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев. По его словам, даже одна такая опция легко компенсирует членские взносы.

Федерация независимых профсоюзов России запустила систему профсоюзных преференций «ПрофПлюс», которая позволяет каждому члену профсоюза получать скидки и специальные предложения у партнеров программы, независимо от отрасли и региона проживания. Кроме того, члены профсоюзов могут воспользоваться возможностями профсоюзной санаторно-курортной системы и получить путевки в лучшие санатории страны со скидкой 20%. Чисто с практической точки зрения каждая из этих опций вполне может окупить профсоюзный взнос, — сказал Черногаев.

При этом профсоюзы не останавливаются на достигнутом: в планах — цифровизация инструментов обратной связи, развитие молодежных программ и участие в регулировании новых форм занятости, отметил эксперт. Базовый принцип, подчеркнул Черногаев, неизменен: вместе защищать интересы человека труда и создавать условия для достойной работы.

Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев сообщил, что в мире до сих пор сохраняется разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами. По его словам, это происходит из-за отраслевого разделения: женский труд чаще востребован в менее оплачиваемых сферах, требующих усидчивости и внимания к деталям.