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03 августа 2026 в 18:43

«Два часа отстояли в очереди»: россиянам отказали в посадке на самолет

Авиакомпания FlyOne отказала россиянам в посадке на самолет в Черногории

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Авиакомпания FlyOne отказала гражданам России в посадке на самолет в Черногории, сообщил один из пострадавших в соцсетях. Мужчина подчеркнул, что он пришел на регистрацию заранее.

Два часа отстояли в очереди, после чего нам сказали: «Ваших мест нет, самолет меньше на 40 человек прислали», — рассказал россиянин.

Также мужчине не уточнили, когда должен состояться вылет. Ему сказали, что точное время нового рейса неизвестно.

Ранее в аэропорту Нюрнберга 11 пассажиров сняли с рейса из-за массовой драки у стоек регистрации. Инцидент произошел в пятницу, 31 июля. Конфликт вспыхнул между двумя группами людей.

До этого мужчина погиб на борту авиалайнера, выполнявшего рейс из Москвы в Омск. Россиянин вел себя агрессивно: он напал с ножницами на пассажиров и попытался пробиться к пилоту. Пассажиры смогли обезвредить дебошира. После этого мужчина успокоился, и его отпустили, однако вскоре он потерял сознание.

Ранее жителя Франции обвинили в домогательствах в отношении спящей попутчицы на рейсе авиакомпании Swiss International Airlines. Инцидент произошел на рейсе из Швейцарии в США.

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