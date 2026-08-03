«Два часа отстояли в очереди»: россиянам отказали в посадке на самолет

«Два часа отстояли в очереди»: россиянам отказали в посадке на самолет Авиакомпания FlyOne отказала россиянам в посадке на самолет в Черногории

Авиакомпания FlyOne отказала гражданам России в посадке на самолет в Черногории, сообщил один из пострадавших в соцсетях. Мужчина подчеркнул, что он пришел на регистрацию заранее.

Два часа отстояли в очереди, после чего нам сказали: «Ваших мест нет, самолет меньше на 40 человек прислали», — рассказал россиянин.

Также мужчине не уточнили, когда должен состояться вылет. Ему сказали, что точное время нового рейса неизвестно.

Ранее в аэропорту Нюрнберга 11 пассажиров сняли с рейса из-за массовой драки у стоек регистрации. Инцидент произошел в пятницу, 31 июля. Конфликт вспыхнул между двумя группами людей.

До этого мужчина погиб на борту авиалайнера, выполнявшего рейс из Москвы в Омск. Россиянин вел себя агрессивно: он напал с ножницами на пассажиров и попытался пробиться к пилоту. Пассажиры смогли обезвредить дебошира. После этого мужчина успокоился, и его отпустили, однако вскоре он потерял сознание.

Ранее жителя Франции обвинили в домогательствах в отношении спящей попутчицы на рейсе авиакомпании Swiss International Airlines. Инцидент произошел на рейсе из Швейцарии в США.