Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 10:42

Россиянин устроил дебош на борту самолета и внезапно умер

Пассажир рейса Москва — Омск умер после дебоша на борту самолета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мужчина погиб на борту авиалайнера, выполнявшего рейс из Москвы в Омск, пишет Telegram-канал «112». Инцидент произошел накануне, 21 июня. Россиянин вел себя агрессивно: он напал с ножницами на пассажиров и попытался пробиться к пилоту.

По данным канала, пассажиры смогли обезвредить дебошира: они связали его руки и ноги пластиковыми стяжками. После этого мужчина успокоился, и его отпустили. Вскоре он потерял сознание. Прибывшие врачи констатировали его смерть.

Ранее жителя Франции обвинили в домогательствах к спящей попутчице на рейсе авиакомпании Swiss International Airlines. По информации журналистов, инцидент произошел на рейсе из Швейцарии в США. Сначала мужчина отвергал обвинения, но после того, как узнал о многочисленных свидетелях и видеозаписях, заявил, что просто прикоснулся к женщине и не посчитал это чем-то серьезным.

До этого полиция на испанском острове Майорка задержала 44-летнего австрийца, который домогался стюардессы после рейса из Мюнхена. Мужчина признал свою вину.

Регионы
самолеты
нападения
смерти
дебоширы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат ответил, как сделать жизнь в приграничье более безопасной
Кол-центр криптомошенников с 50 работниками накрыли в российском городе
Кинофестиваль «Одна шестая» проведет конкурс анимационных работ
Дмитриев назвал уход Стармера важным сигналом для Европы
Раскрыта хитрая игра Зеленского, который публично угрожал президенту Польши
В Петербурге двое мужчин с оружием ворвались к бизнесмену
Стармер назвал дату выборов нового лидера Лейбористской партии
Сябитова рассказала, почему не устраивает свою личную жизнь
Академик Бокерия назвал новую глобальную угрозу для здравоохранения
Эколог предупредил о смертельной опасности укуса муравья
Стармер объявил об отставке
Правительство Москвы продлило прием заявок на премию «В кадре»
Продавец «сильных паспортов» собрал с россиян миллионы и сбежал в Таиланд
Пекин осудил удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области
Собянин раскрыл, сколько БПЛА ВСУ сбили за сутки на подлете к Москве
Невролог назвал неочевидную причину головных болей
Россиянин напал на полицейских с бензопилой
Жители российского региона почувствовали сильное землетрясение
Мать оставила младенца под палящим солнцем ради пикника со спиртным
ВСУ атаковали автобус в Белгородской области
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.