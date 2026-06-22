Россиянин устроил дебош на борту самолета и внезапно умер Пассажир рейса Москва — Омск умер после дебоша на борту самолета

Мужчина погиб на борту авиалайнера, выполнявшего рейс из Москвы в Омск, пишет Telegram-канал «112». Инцидент произошел накануне, 21 июня. Россиянин вел себя агрессивно: он напал с ножницами на пассажиров и попытался пробиться к пилоту.

По данным канала, пассажиры смогли обезвредить дебошира: они связали его руки и ноги пластиковыми стяжками. После этого мужчина успокоился, и его отпустили. Вскоре он потерял сознание. Прибывшие врачи констатировали его смерть.

Ранее жителя Франции обвинили в домогательствах к спящей попутчице на рейсе авиакомпании Swiss International Airlines. По информации журналистов, инцидент произошел на рейсе из Швейцарии в США. Сначала мужчина отвергал обвинения, но после того, как узнал о многочисленных свидетелях и видеозаписях, заявил, что просто прикоснулся к женщине и не посчитал это чем-то серьезным.

До этого полиция на испанском острове Майорка задержала 44-летнего австрийца, который домогался стюардессы после рейса из Мюнхена. Мужчина признал свою вину.