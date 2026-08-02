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02 августа 2026 в 19:49

В Иране рассказали о ходе переговоров с Оманом по Ормузу

Глава МИД Ирана Аракчи: переговоры по Ормузскому проливу почти завершены

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Переговоры с Оманом по вопросам обеспечения судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в Telegram-канале. Дипломат отметил, что уже представил отчет о встречах правительству.

Переговоры находятся на завершающей стадии и приближаются к окончанию, — говорится в сообщении.

Ранее Корпус стражей Исламской революции сообщил об ударах по двум танкерам в акватории Ормузского пролива. Как заявили иранские войска, данные судна предприняли попытку следовать по неодобренному фарватеру, проигнорировав подаваемые сигналы.

Кроме того, представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что Иран перекроет Ормузский пролив для государств и организаций, которые одобрят инициативу американского президента Дональда Трампа об использовании иранских замороженных активов. Военный деятель подчеркнул, что данная инициатива хозяина Белого дома противоречит нормам права.

До этого Трамп пригрозил, что США вернутся к полномасштабной военной операции против Ирана, если не получат от Тегерана все, что хотят. По его словам, это произойдет «совершенно точно».

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