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28 июля 2026 в 17:51

Иран придумал наказание для стран-сторонников Трампа

Иран запретит проход через Ормуз странам, поддержавшим идею Трампа об активах

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Modis Team/Nasa Gsfc/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Иран введет запрет на проход через Ормузский пролив для стран и компаний, которые поддержат идею президента США Дональда Трампа об использовании средств из замороженных активов республики, заявил представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари. По его словам, которые приводит IRIB, предложение главы Белого дома является незаконным.

Мы предупреждаем все страны и компании, которые приветствуют предложение Трампа использовать замороженные иранские активы, что отныне ВС Ирана не позволят их судам пройти через Ормуз, — говорится в заявлении.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что инициатива США использовать иранские активы для возмещения гипотетического ущерба судам в Персидском заливе создает опасный прецедент. Дипломат предупредил, что подобные действия других стран приведут к всеобщему хаосу.

До этого спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что остановка движения через Ормуз возобновляет волну мирового энергетического кризиса. Он отметил, что 18 и 19 июля интенсивность судоходства оставалась низкой из-за обострения ударов США и Ирана в регионе.

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США
Дональд Трамп
Ормузский пролив
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