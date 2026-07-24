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24 июля 2026 в 17:22

Иран напомнил США, чем обернется попытка оплатить компенсации его активами

Аракчи: использование иранских активов США является опасным прецедентом

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Khalil Dawood/XinHua/Global Look Press
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Планы США по использованию иранских активов для оплаты компенсаций потенциального ущерба судам в Персидском заливе являются опасным прецедентом, написал министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в социальной сети X. По его мнению, если другие государства начнут так поступать, наступит хаос.

Конфискация активов другого государства для покрытия не связанных с ним будущих претензий создает опасный прецедент, способный спровоцировать серьезный конфликт, — заявил иранский дипломат.

Аракчи также раскритиковал тех, кто потакает таким практикам. Он предупредил, что если конфискация средств других государств станет нормой, ничьи активы не будут в безопасности.

Идею об использовании замороженных иранских активов ранее озвучил президент США Дональд Трамп. По его словам, финансы пойдут на возмещение любых потерь торговых судов или грузов на Ближнем Востоке. Хозяин Белого дома заявил, что это правило уже вступило в силу и будет действовать до особого распоряжения. Трамп также допустил, что размер компенсаций может быть значительным.

Мир
Иран
США
Аббас Аракчи
Ближний Восток
замороженные активы
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