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20 июля 2026 в 11:24

Дмитриев дал неутешительный прогноз ситуации в Ормузском проливе

Дмитриев заявил цунами энергетического кризиса в Ормузском проливе

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Приостановка транзита через Ормузский пролив знаменует возобновление цунами энергетического кризиса, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. В выходные дни интенсивность судоходства через Ормузский пролив оставалась на низком уровне на фоне усиления ударов США и Ирана на Ближнем Востоке.

Цунами энергетического кризиса возобновилось, — заявил Дмитриев.

Ранее Евросоюз и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива приняли совместное заявление по итогам форума высокого уровня в Брюсселе. В документе стороны выступили против установления контроля над Ормузским проливом и введения сборов за морское судоходство. Участники встречи заявили, что не признают претензии какой-либо страны на суверенитет или контроль над Ормузским проливом.

Кроме того, Корпус стражей Исламской революции заявил, что перехватил четыре судна, которые пытались несанкционированно пройти через Ормузский пролив. По утверждению КСИР, корабли действовали при поддержке армии США. В сообщении отмечалось, что операция по остановке судов проводилась с применением ракет и беспилотников.

Экономика
Ормузский пролив
Кирилл Дмитриев
нефть
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