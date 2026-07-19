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19 июля 2026 в 04:30

Страны ЕС и Персидского залива сделали заявление по Ормузу

ЕС и страны Персидского залива отвергли контроль над Ормузским проливом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Евросоюз и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива приняли совместное заявление по итогам форума высокого уровня в Брюсселе, передает Al Ekhbariya. В документе стороны выступили против установления контроля над Ормузским проливом и введения сборов за морское судоходство.

Участники встречи заявили, что не признают претензии какой-либо страны на суверенитет или контроль над Ормузским проливом. Также они подчеркнули, что выступают против взимания платы за транзит и обслуживание морских судов.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что Ормузский пролив не находится под контролем Ирана и остается доступным для прохода судов. За последние семь дней через него проследовало более 140 кораблей. Американские военные подтвердили готовность гарантировать свободу судоходства в акватории.

До этого Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции Ирана объявили о полном перекрытии Ормузского пролива до тех пор, пока Вашингтон не прекратит вмешательство в дела региона. Основанием для этого шага стал новый инцидент.

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Персидский залив
судоходство
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