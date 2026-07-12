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12 июля 2026 в 20:43

Пентагон дал оценку ситуации в Ормузском проливе

CENTCOM: Ормузский пролив не находится под контролем Ирана

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ормузский пролив не контролируется Ираном и остается открытым для судоходства, за последнюю неделю через него прошло более 140 судов, утверждает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X. Американские военные заявили о готовности обеспечить свободу навигации.

Ормузский пролив открыт для всех судов. ВС США находятся на своих позициях и готовы обеспечить свободу судоходства, — говорится в сообщении.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что возобновление военных действий на Ближнем Востоке вызывает у Антониу Гутерриша серьезную обеспокоенность. По мнению главы всемирной организации, эскалация конфликта приведет к катастрофическим последствиям.

Кроме того, источник сообщил, что Иран нанес несколько ударов по объектам США на Ближнем Востоке. По его данным, Корпус стражей Исламской революции принудил судно к остановке в Ормузском проливе после неоднократных предупреждений.

Также источник, близкий к иранской делегации на переговорах, заявил, что Тегеран не намерен возвращаться к диалогу с Вашингтоном, пока США не изменят свой подход. О каких именно уступках идет речь, не раскрывается.

США
Иран
Ормузский пролив
судоходство
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