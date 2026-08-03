Пожизненно осужденный экс-сенатор объявил голодовку

Отбывающий пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области экс-сенатор Рауф Арашуков объявил голодовку, сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Трубников. Акция началась 1 августа, заключенный находится в ШИЗО и требует обеспечить условия для трудовой деятельности.

Арашуков был задержан в январе 2019 года на заседании Совета Федерации вместе с отцом. В декабре 2022 года Мосгорсуд приговорил их к пожизненному заключению за создание ОПГ, убийства и хищения газа у «Газпрома» на 4,4 млрд рублей.

В 2026 году Арашукова также приговорили к 10 годам и штрафу 120 млн рублей по делу о взятке сотруднику УФСИН за создание привилегированных условий в колонии. По совокупности приговоров назначено пожизненное заключение и штраф. Апелляция оставила приговор в силе.

Ранее Трубников рассказал, что Арашуков вышел на работу в швейный цех, где производят спецодежду. По его словам, заключенный просил другую работу, но ему ее не предоставили. Защитник добавил, что не знает, какой оклад положен экс-сенатору на производстве.