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03 августа 2026 в 11:21

Пожизненно осужденный экс-сенатор объявил голодовку

Экс-сенатор Арашуков объявил голодовку в колонии «Черный дельфин»

Рауф Арашуков Рауф Арашуков Фото: Илья Питалев /РИА Новости
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Отбывающий пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области экс-сенатор Рауф Арашуков объявил голодовку, сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Трубников. Акция началась 1 августа, заключенный находится в ШИЗО и требует обеспечить условия для трудовой деятельности.

Арашуков был задержан в январе 2019 года на заседании Совета Федерации вместе с отцом. В декабре 2022 года Мосгорсуд приговорил их к пожизненному заключению за создание ОПГ, убийства и хищения газа у «Газпрома» на 4,4 млрд рублей.

В 2026 году Арашукова также приговорили к 10 годам и штрафу 120 млн рублей по делу о взятке сотруднику УФСИН за создание привилегированных условий в колонии. По совокупности приговоров назначено пожизненное заключение и штраф. Апелляция оставила приговор в силе.

Ранее Трубников рассказал, что Арашуков вышел на работу в швейный цех, где производят спецодежду. По его словам, заключенный просил другую работу, но ему ее не предоставили. Защитник добавил, что не знает, какой оклад положен экс-сенатору на производстве.

Общество
Рауф Арашуков
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