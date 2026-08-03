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03 августа 2026 в 12:20

Российские военные нанесли удар по логистическим центрам ВСУ

Минобороны: ВС России ударили по логистическим центрам ВСУ

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Вооруженные силы России поразили логистические центры ВСУ и пункты временной дислокации иностранных наемников, сообщило Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Также Россия нанесла удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах украинских военных.

Нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, местам производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе, — сообщили в Минобороны.

Ранее глава региона Денис Пушилин заявил, что военнослужащие Вооруженных сил России создали предпосылки для продвижения к югу Доброполья в ДНР и подступают к городу с востока. По его словам, за минувшую неделю на Красноармейско-Добропольском направлении были освобождены населенные пункты Торское, Светлое, Красный Кут и Красноярское. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

До этого стало известно, что ВС РФ освободили населенный пункт Любицкое в Запорожской области. По данным Минобороны, боевую задачу успешно выполнили подразделения российской группировки войск «Восток».

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